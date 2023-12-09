نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم كاسح.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوص مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

يلتقى الفريقين، غدًا، الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

الوسط: جون ستونز، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، خوليان ألفاريز.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.