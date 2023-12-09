عمر مرموش يُدون اسمه في التاريخ.. ويجعل البايرن ضحية فرانكفورت

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت حاليًا، من كتابة اسمه من ذهب في صفحات اللاعيبة المتميزة، خلال الفترة الماضية.



حيث نجح مساء اليوم السبت، في إحراز هدف التقدم لفريقه سكن شباك الفريق المنافس بايرن ميونخ، وذلك ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.



وقد شارك عمر مرموش المصري، في تشكيل فرانكفورت الأساسي، في بداية المباراة ليتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء.



وانتهت المواجهة التي جمعت فريق اينتراخت فرانكفورت ضد البايرن بخماسية مقابل هدف، وسجل الخماسي وذلك ضمن الجولة ال 14 من الدوري الألماني، في مباراة شهدت تألق مرموش بتسجيله هدفا وصناعة هدفين.



كما يعد هدفه في شباك بايرن ميونخ الهدف الأول له، منذ مشاركته مع فرانكفورت.

وتمكن صاحب ال24 عامًا، بعدم اكتفاءه بتسجيله الهدف فقط، بل تمكن من صناعة هدفين وتألق في اللقاء، وكان مشاركًا في الهدف الثاني، قبل صناعته الهدف الثالث الذي سجله اللاعب هوجو لارسون.



وأشارت شبكة "أوبتا" الخاصة بالإحصائيات بأن اللاعب قام بتسجيل خامس أهدافه في أول ربع ساعة من المباريات الذي شارك فيها في البوندسليجا هذا الموسم، ويعد هذا أكثر من أي لاعب آخر.



وصرحت الشبكة قائله: "آخر لاعب فعل ذلك بقميص فرانكفورت، كان بيرند هولزينباين بموسم 1976-1977".