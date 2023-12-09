نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ساجرادا لـ "دوت الخليج الرياضي": فشلنا في إيقاف خطورة شيكابالا وزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق روكي سابيري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ساجرادا الأنجولي على هزيمة فريقه أمام الزمالك ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات روكي سابيري

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف سجله زيزو في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ستاد السلام الدولي.

من جانبه كشف روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أسباب هزيمه فريقه من الزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال روكي سابيري: "حذرت اللاعبين قبل المباراة من خطورة الثنائي أحمد زيزو وشيكابالا وفشلنا في إيقاف اللاعبين وهذا كلفنا الهزيمة من الزمالك".

وأكمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ساجرادا الأنجولي: "لعبنا بشكل جيد أمام الزمالك ولكن الفريق لديه لاعبين سراع للغاية وهجماتنا لم تكن فعالة على مرمى الزمالك".

وأتم مدرب ساجرادا الأنجولي تصريحاته بالقول: "الزمالك قطع شوط كبير للتأهل إلى الدور التالي في كأس الكونفدرالية وسأغير من طريقة لعبي في مباراة انجولا".

وفي سياق آخر، اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قمة مجموعته بكأس الكونفدرالية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الجولات الثلاثة الأولى.