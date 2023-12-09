تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة جيرونا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

يلتقي الفريق الكتالوني مع جيرونا، مساء، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا الإسبانية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – جول كوندي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري - جواو كانسيلو

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي

ويتواجد البلوجرانا بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 38 نقطة متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر.