كاسترو يحدد أولى صفقات النصر السعودي في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أولى صفقات العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "يناير القادم".

كاسترو يطالب النصر بضم حارس مرمي

وطالب كاسترو، إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع حارس مرمي على وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم الفريق في هذا المركز.

دي خيا على رادار النصر السعودي

ويسعي مسؤولي النصر التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والذي لا يلعب في أي فريق بالوقت الحالي منذ أن انتهي عقده مع الشياطين الحمر.

ولم تكن مهمة النصر سهلة في التعاقد مع الحارس الإسباني، في ظل اهتمام أندية إنجليرية وإسبانية بالحصول على خدمات دي خيا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.