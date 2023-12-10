نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم لاذع من رضا عبد العال ضد مارسيل كولر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في تعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف على ستاد برج العرب بالإسكندرية مساء أمس الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد دون أهداف، نظرًا للتشكيل الخاطئ الذي بدأ به المباراة وخاصًة الإحتفاظ بإمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وواصل: هذا أمر غير مفهوم بالمرة، فضلًا عن إصراره على الفرنسي أنتوني موديست الذي ليس له دور ولم ولن يقدم أي شيء مع الفريق.

وأضاف: علامة استفهام كبيرة حول رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي والتعاقد مع أنتوني موديست الذي يبتعد عن الملاعب منذ أكثر من ستة أشهر، وغير جاهز بدنيًا وفنيًا، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه من الأساس.

