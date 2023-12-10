 بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز -مشاهدة الرابط دون تقطيع 

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مباراة فريق بيراميدز وصن داونز

في إطار مرحلة المجموعات الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يستعرض فريق بيراميدز مهاراته وقوته عندما يواجه نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

المباراة المثيرة ستجري على أرض ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل من الفريقين لإظهار قوتهم وتقديم أداء رائع في سعيهما لتحقيق النقاط الثلاث وتحقيق التقدم في المسابقة القارية الرفيعة.

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موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نادي صن داونز يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

الشبكة الحصرية لبث دوري أبطال إفريقيا في مناطق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء "بي إن سبورتس"،يمكنك مشاهدة المباراة من خلالها.

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استعداد نادي بيراميدز للمباراة

أكد رئيس نادي بيراميدز، المهندس ممدوح عيد، على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وحماسهم لتحقيق الأهداف المرسومة للنادي في إطار البطولة.

كما أكد "عيد" أن هذه المواجهة تتسم بتحديات إضافية، خاصةً مع توقعات بتساقط أمطار غزيرة وهبوط درجات الحرارة في بريتوريا، ما يجعل اللقاء أكثر تعقيدًا ويضيف جوًا من التحديات الجوية إلى المواجهة الرياضية.

حكم مباراة بيراميدز وصن داونز

حكم المباراة باملاك تسيما من إثيوبيا الشخص الذي سيدير المباراة.

ويتوفر لديه الدعم من تيجيل بليتشو وفاسيكا يوليشيت اللذين سيشغلان دور المساعدين.

وسيقوم ميتوكو تيودروس بتأدية دور الحكم المساعد الرابع في هذه المواجهة.

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تشكيلة بيراميدز المتوقعة

الدفاع: محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد سامي-محمد الشيبي.

الوسط: مهند لاشين-رمضان صبحي- رضا بوبو-عبدالله السعيد- بلاتي توريه.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الهجوم: فيستون ماييلي.