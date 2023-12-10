نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. كاسترو يحدد أولى صفقات النصر ومنتخب مصر يصدم ليفربول ورضا عبدالعال يهاجم فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

كاسترو يحدد أولى صفقات النصر السعودي في الميركاتو الشتوي

حدد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أولى صفقات العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "يناير القادم".

وطالب كاسترو، إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع حارس مرمي على وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم الفريق في هذا المركز.

ويسعي مسؤولي النصر التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والذي لا يلعب في أي فريق بالوقت الحالي منذ أن انتهي عقده مع الشياطين الحمر.

ولم تكن مهمة النصر سهلة في التعاقد مع الحارس الإسباني، في ظل اهتمام أندية إنجليرية وإسبانية بالحصول على خدمات دي خيا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

رد من منتخب مصر على مشاركة محمد صلاح في قمة ليفربول وآرسنال

أكد الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 على القناة الأولى، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لن يشارك مع ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال رمزي إنه تواصل مع مسئولي منتخب مصر، وتأكد من عدم مشاركة صلاح في المباراة، خاصة وأن لائحة الفيفا تمنح منتخب مصر الحق في استدعاء المحترفين قبل بطولة أمم إفريقيا ب14 يوما.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة من 16 مباراة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراه ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة أرسنال ضمن مباريات كأس الاتحاد الانجليزي والمقرر إقامتها مساء يوم 7 يناير القادم.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال على قناة bein sport hd 1 المالكة لحقوق مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رضا عبد العال يهاجم فيتوريا بسبب نجم منتخب مصر

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على قرار طارق حامد لاعب وسط فريق ضَمَك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": رغم اختلافي مع طارق حامد "فنيًا" إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أهان تاريخه ولم يحترمه، عقب استبعاده من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف: طارق حامد اتخذ قرار الإعتزال الدولي بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وواصل: لذا قرر اللاعب أن يبتعد في الفترة المقبلة، وهو قرار موفق، خاصًة أن االمدرب يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في هذا المركز".

يذكر أن منتخب مصر سوف يخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير المقبل.

