نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة ماميلودي صن داونز ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نظيره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

تذاع أحداث مباراة بيراميدز ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر بي ان سبورتس 8 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ثلاثة أرباع

الجودة SD

تردد بي إن سبورتس عبر سهيل سات

التردد 11585

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي سهيل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

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موقف الفريقين من ترتيب المجموعة

مازيمبي، 4 نقاط

نواذيبو، 4 نقاط

صن داونز، 3 نقاط

بيراميدز، 3 نقاط