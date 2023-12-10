نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال افريقيا قبل مباراة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024 قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ما هو ترتيب المجموعة الأولي

مازيمبي، 4 نقاط

نواذيبو، 4 نقاط

صن داونز، 3 نقاط

بيراميدز، 3 نقاط

متي موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز