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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق لوتون تاون، اليوم الأحد 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تذاع المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ولوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD، حيث سيقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة لطريق الانتصار وتقليص الفارق مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول لأربعة نقاط فقط.

يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ولوتون تاون في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.