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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة بيراميدز ضد صن داونز|شاهد الرابط بجودة عالية، في إطار دوري أبطال إفريقيا، ستشهد المواجهة بين بيراميدز وصن داونز متابعة شيقة،وسوف تقوم المباراة يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية التشكيل المتوقع للفريقين وسيتم نقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقلة الحصرية لدوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مباراة فريق بيراميدز وصن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز لمواجهة تحديثة عنيفة عندما يحل ضيفًا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

المباراة المرتقبة ستقام غدًا الأحد وتعتبر جزءًا من الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحسين وضعه في الترتيب العام للبطولة.

التحدي هو العودة بقوة إلى المنافسة

بيراميدز يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه فريق صن داونز على ملعبه الصعب في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

الهدف من هذا التحدي هو العودة بقوة إلى المنافسة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يتذيل جدول ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل صن داونز المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

ستكون مباراة بيراميدز وصن داونز متاحة للمشاهدة عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 6"، وهي القناة الحصرية لبث بطولات الاتحاد الأفريقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

من المتوقع أن تنطلق مباراة بيراميدز وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيلة بيراميدز المتوقعة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

أحمد الشناوي. الهجوم: فيستون ماييلي.

فيستون ماييلي. الدفاع: محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد سامي-محمد الشيبي.

محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد سامي-محمد الشيبي. الوسط: مهند لاشين-رمضان صبحي- رضا بوبو-عبدالله السعيد- بلاتي توريه.

حكم مباراة بيراميدز وصن داونز

سيدير طاقم حكام إثيوبي مباراة بيراميدز وصن داونز، حيث يترأس الحكم باملاك تسيما اللجنة، ويسانده تيجيل بليتشو كمساعد أول، وفاسيكا يوليشيت كمساعد ثاني، بينما سيقوم ميتوكو تيودروس بدور الحكم المساعد الرابع.

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استعداد نادي بيراميدز للمباراة

أنهى فريق بيراميدز استعداداته في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا،حيث تم إجراء التدريب على ملعب لوفتس فيرسفيلد، الذي سيستضيف اللقاء، وشمل فترة تدريبية تضمنت تمارين بدنية خفيفة ونشاطات بدنية مكثفة، بالإضافة إلى تجربة أرض الملعب.

وقبل بداية المران، تحدث رئيس نادي بيراميدز، المهندس ممدوح عيد، مع اللاعبين، أكد فيها ثقته الكبيرة فيهم وفي إمكانية تحقيق الأهداف المرسومة للنادي في هذه البطولة.

انتهى التدريب بزخات غزيرة من المطر، حيث استمر الفريق في تنفيذ التدريبات بشكل طبيعي رغم الأجواء الممطرة، وسط تفاؤل عالٍ بين اللاعبين تحضيرًا لتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة خلال المباراة المقررة يوم الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح في بريتوريا، ما يضيف تحديات إضافية للاعبين خلال اللقاء.