نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة للمسار الصحيح.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق لوتون تاون، اليوم الأحد 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ولوتون تاون في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ترتيب مانشستر سيتي ولوتون تاون

يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

نتائج مانشستر سيتي في اخر المباريات

لم يحقق فريق مانشستر سيتي اي فوز في اخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل مع فريق تشيلسي 4-4، بينما تعادل مع توتنهام بنتيجة 3-3، ومع فريق ليفربول 1-1، وخسر في الجولة الماضية أمام استون فيلا بهدف دون رد.