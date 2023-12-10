نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد اتحاد الجزائر في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر ضيفًا ثقيلًا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد 10-12-2023 على ملعب "5 جويلية 1962"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد فيوتشر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في لقاءين، فيما يحتل الفريق الجزائري صدارة المجموعة بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

تبدأ أحداث مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

يمكنكم مشاهدة مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD.