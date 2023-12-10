نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية، جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم، بعد تعادل ريال مدريد أمام نظيره نادي ريال بيتيس. ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد من البطولة الإسبانية. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع بيتيس 1- ريال مدريد 39 نقطة. 2- جيرونا 38 3- برشلونة 34 4- أتلتيكو مدريد 31 5- أتلتيك بيلباو 28 6- ريال سوسيداد 26 7- ريال بيتيس 26 8- لاس بالماس 24 9- فالنسيا 19 10- خيتافي 19 11- رايو فاليكانو 19 12- فياريال 16 13- ألافيس 16 14- أوساسونا 15 15- إشبيلية 13 16- قادش 12 17- ريال مايوركا 11 18- سيلتا فيجو 9 19- غرناطة 7 20- ألميريا 4. وجدير بالذكر أن مباريات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليغا"، بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.