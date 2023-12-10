نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل السفر لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الأحد من التدريبات الجماعية.

الأهلي راحة سلبية الأحد من التدريبات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

وجاء قرار كولر بمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوض الفريق لعدد من المباريات.



واستأنف الأهلي أمس السبت التدريبات على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية هذا الشهر.

وكان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي غدًا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة.