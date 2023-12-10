انت الأن تتابع خبر وصية الاعب البرازيلي بيليه تكشف ما اخفاه حتى وفاته!! ما اعترف به فيها أذهل العالم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وصية اللاعب البرازيلي الراحل بيليه، عن مفاجأة مدوية بعد أن اعترف فيها بسر أنكره طوال حياته.

وقالت صحيفة “ماركا”: “أنكر بيليه ابنته طوال حياته، لكنه شملها في وصيته” التي تم فتحها بعد وفاته.

ونفى بيليه دائما أنه والد ساندرا ريجينا، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.

ويستمر ظهور تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم “بيليه”، الذي توفي في أواخر ديسمبر الماضي.

وبعد وفاته، فتحت وصيته التي شكلت مفاجأة، و”ترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم ساندرا ريجينا”.

وولدت ساندرا ريغينا عام 1964 بعد أن كانت والدتها أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه، بحسب الصحيفة.

وتوفيت ريجينا منذ 17 عاما، دون أن تعرف أن والدها سيعتبرها يوما ما واحدة من أبنائه، وفقا للصحيفة