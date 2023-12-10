روي فيتوريا يدرس خوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يدرس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتأهل منتخب مصر إلي كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار عقب احتلاله صدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار منتصف شهر يناير القادم استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية القادمة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة من كأس الأمم الإفريقية.

القناة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنقل قنوات bein sport max بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب حصولها على حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

