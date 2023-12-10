نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ايفرتون اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ايفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: موسيس كاسيديو، إنزو فيرنانديز، كول بالمير.

الهجوم: نيكولاس جاكسون، مودريك، رحيم سترلينج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في البريميرليج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد إيفرتون عبر قناة bein sports premium 1.