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أحمد جودة - القاهرة -



تشارك مصر ممثلة في مدربة البولينج صفاء محمد عبد الحافظ في الدورة الاقليمية لإعداد كبير مدربي البولينج للأولمبياد الخاص والتي تقام الدمام في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، والتي دعت إليها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي وتشهد مشاركة 13 دولة عربية هم مصر، موريتانيا، عمان، الجزائر،تونس، الامارات، سوريا، البحرين، الكويت، ليبيا، المغرب، لبنان، السعودية

مصر تشارك في الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد كبير مدربي البولينج للأولمبياد الخاص بتنظيم الرئاسة الاقليمية والبرنامج السعودي

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن تلك الدورة تأتي استكمالا لخطة الدورات التدريبية التي اعتمدها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي، والذى أوصى بضرورة تكثيف إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير مدربين في الرياضات ال26 الاولمبية والسبع رياضات الشتوية، لتعويض فترة تجميد النشاط لعامين بسبب جائحة كورونا، وان تلك هي الدورة الثالثة التي تستضيفها السعودية بعد دورة العاب القوى والسباحة

وأضاف محي الدين بأن الدورة سوف تنطلق صباح يوم الخميس 14 ديسمبر بكلمة ترحيبية يلقيها عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للبرنامج السعودي، تتبعها كلمة ترحيب بالمشاركين في الدورة باسم الرئاسة الاقليمية والرئيس الإقليمي يلقيها د. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات، وتبعه بكلمة له نبذه عن الاولمبياد الخاص، ثم اقوم بإلقاء محاضرة عن التقسيم في الأولمبياد الخاص ليختتم النصف الأول من هذا العام، وعقب الاستراحة يقوم شريف الفولي بالحديث عن الالعاب والمسابقات والرياضات الموحدة، لتبدأ اعمال الدورة التدريبية عن البولينج بقيام د. طارق محسن المحاضر الرئيسي للدورة بإنهاء اعمال هذا اليوم بالحديث عن ماهية رياضة البولينج تاريخها ومميزاتها للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية

. ويعرف محي الدين د. طارق محسن بقوله أنه حاصل على درجة دكتوراه تربية رياضية – كلية التربية الرياضية – جامعة الإسكندرية، ويشغل مدير برنامج إعداد القادة - ومدير فرع القاهرة الكبرى، وهو محاضر والمدير الفني لرياضة البولينج بالأولمبياد الخاص المصري، محاضر لرياضة البولينج بالأولمبياد الخاص الشرق الأوسط – شمال إفريقيا، والمدير الفني لرياضة البولينج في الألعاب العالمية الصيفية – أثينا- اليونان 2011، مدير مسابقة الكأس الإقليمية لرياضة البولينج – مسقط –عمان 2013،المدير الفني لرياضة البولينج بالألعاب الإقليمية الثامنة – القاهرة 2014،الألعاب العالمية الصيفية – بلوس أنجلوس 2015، والألعاب الإقليمية التاسعة – أبوظبي 2018، والألعاب العالمية الصيفية –أبو ظبي 2019.

ويضيف د. عماد بأن اليوم الثاني سوف مجموعه محاضرات يلقيها د. محسن عن مواصفات الملعب الرياضي والأدوات الخاصة برياضة البولينج.، ومواصفات وواجبات ومسئوليات كل من منظم الأصل، الحكم، المدربين والعلاقة، اتباع الخطوات التالية لقذف الكرة والأخطاء وكيفية علاجها.،والمهارات الشعبية والتوجيهات الدعوة والتطبيقية لاعبي البولينج في الأولمبياد الخاص.، القانون والتسجيل وقواعد إدارة مسابقات البولينج، ويشهد يوم السبت قيام د. طارق بالعمل مع المدربين ـ ويوم الأحد التعامل مع اللاعبين ثم الاختبار النظري وتوزيع شهادات التخرج للمتدربين.