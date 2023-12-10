انت الأن تتابع خبر الأردن يحصد 5 ميداليات في البطولة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد المنتخب الوطني للمصارعة، 5 ميداليات (ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية) وذلك مع انطلاق مشاركته بالبطولة العربية والمقامة في العاصمة العراقية بغداد.

ووفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية فقد نال اللاعب ارزو شاميل، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 78 كغم.

وجاءت الميداليات الفضية الثلاث من خلال اللاعبين، زيد الشيشاني وعبدالكريم أبو أدعيج وزيد مصلح.

فيما حقق اللاعب اوتس شاميل الميدالية البرونزية، وحصل منتخبنا الوطني على كأس المركز الثالث في المجموع العام مع ختام منافسات المصارعة الحرة .