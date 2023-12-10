نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز يمتنع عن دعوة السفارة المصرية لحضور لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرارا لسلسلة التصرفات الغريبة من جانب مسئولي صن داونز مع بعثة بيراميدز قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين عصر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز يمتنع عن دعوة السفارة المصرية لحضور لقاء بيراميدز

أكد مصدر بسفارة مصر في جنوب إفريقيا أن سعادة السفير أحمد الفضلي سفير مصر، لن يحضر المباراة، وذلك بعد امتناع مسئولي النادي الجنوب أفريقي في واقعة غريبة وسابقة هي الأولى من نوعها،عن دعوة السفير المصري ومنسوبي السفارة المصرية في بريتوريا لحضور مباراة الفريقين التي تقام بملعب لوفتس فيرسفيلد رغم أن البروتوكول ينص على ضرورة دعوة السفارة بعدد من دعوات اللقاء وتوفير أماكن تليق بالشخصيات الدبلوماسية في مقصورة الملعب الرئيسية، مشددا على أنه منذ مباريات الأهلي الأخيرة مع صن داونز أصبح هناك ما يشبه العداوة وتصرفات غريبة من الجانب الجنوب أفريقي تجاه الأندية المصرية وكذلك السفارة.

أوضح المصدر أنه سبق ذلك الأمر محاولات من جانب مسئولي صن داونز لعدم توفير ملعب تدريب يخوض عليه بيراميدز تدريباته لولا علاقات رئيس نادي بيراميدز المهندس ممدوح عيد مع رئيس النادي الجنوب إفريقي وأعضاء العائلة الأولى بالبلاد والذي نجح في حل تلك المشكلة وتوفير ملعب التدريب.

أضاف قائلا:" النادي الجنوب أفريقي، امتنع كذلك عن توفير عدد من الكرات لفريق بيراميدز يخوض بها تدريباته الأخيرة خاصة وأن صن داونز سيلعب اللقاء بكراته التي يلعب بها في الدوري في ظل عدم وصول كرات دوري الأبطال للفريقين، ورغم محاولات بيراميدز وتحدثهم مع صن داونز للحصول على الكرات للتدريب إلا أن الفريق المضيف امتنع تماما"

يأتي ذلك كله بعد امتناع السفارة الجنوب أفريقية بالقاهرة عن منح مهاجم ونجم الفريق فيستون ماييلي تأشيرة الدخول لمشاركة الفريق في المباراة ورفض دخوله البلاد، وهو اللاعب المرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا في حفل الاتحاد الأفريقي لاختيار الأفضل غدا بمدينة مراكش المغربية.