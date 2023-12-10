عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيرامبدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

