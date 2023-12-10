نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق لوتون تاون، اليوم الأحد 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - روبن دياز - جفارديول - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - كوفازيتش - برناردو سيلفا - جريليش.

خط الهجوم: فيل فودين - ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD.