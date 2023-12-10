نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كل ما تريد معرفته عن نادي أوراوا ريد الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في كأس العالم للأندية 2023 الذي سيقام في المملكة العربية السعودية من الفترة 12 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.

ويشارك الفريق الياباني باعتباره بطلًا لدوري أبطال آسيا 2022-2023، بعد الفوز أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف نظيف لصالح أوراوا، سجله أندريه كاريو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 48، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب "الملك فهد".

وحتى إن لم يتوج نادي أوراوا بدوري أبطال آسيا 2022-2023، كان سيشارك في كأس العالم للأندية 2023 ولذلك باعتباره وصيفًا، لأن بذلك كان سيتوج الهلال باللقب، وبما أن مونديال الأندية يقام في المملكة فيحق لنادي أوراوا المشاركة باعتباره الوصيف.

موعد أولى مباريات أوراوا ريد دايموندز في كأس العالم للأندية 2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره ليون المكسيكي يوم 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب " الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

قائمة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا، أيومي نيكاوا، شوم يوشيدا.

خط الدفاع: تاكويا أيوانامي، ماريوس هويبروتين، تاكويا أوجيوارا، ألكسندر شولز، أيومو وباتا.

خط الوسط: أتسوكي إيتو، يوشيو كويزومي، شويا ناكاجيما، تاكاهيرو سكينيي، تاكاهيرو أكيموتو، كين إيواو، تومواكي أوكوبو، كاي شيباتو، كايتو ياسوي، إيكانيت بانيا.

خط الهجوم: بريان لينسين، خوسي كانتي، أليكس شالك، توشيكي تاكاهاشي، شينزو كوروكي.

كل ماتريد معرفته عن نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني

يعد نادي أوراوا ريد دايموندز أحد أشهر أندية كرة القدم في اليابان، يقع النادي في مدينة سايتاما، وتأسس عام 1950، ويمتلك الفريق ملعبين هما "أوراوا كومابا" و"سايتاما2002".

يطلق عليه لقب "الماسات الحمر"، بدأ النادي بدعم من شركة ميتسوبيشي الصناعية وشارك في دوري الدرجة الأولى الياباني كما حمل شعار الشركة (الماسات الثلاث)، ولذلك يلقب بهذا اللقب "الماسات الحمر".

تاكافومي هوري هو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، ويعد ميتسوبيشي موتورز هو مالك النادي.

– إنجازات فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني



– الإنجازات المحلية

دوري الدرجة الأولى الياباني: 1969، 1973، 1978، 1982، 2006

دوري الدرجة الثانية الياباني: 1990، 2000

كأس الإمبراطور: 1971، 1973، 1978، 1980 2005، 2006، 2018، 2021

كأس الدوري الياباني: 2003، 2016

كأس السوبر: 1979، 1980، 1983، 2006، 2022

– الإنجازات الدولية

دوري أبطال آسيا 2007: البطل

كأس العالم للأندية 2007: المركز الثالث

دوري أبطال آسيا 2017: البطل

دوري أبطال آسيا 2022: البطل