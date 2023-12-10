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أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بصوته صباح اليوم فى الانتخابات الرئاسية.

مصر تنتخب الرئيس.. محمد مصيلحي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

وقال محمد مصيلحى عقب إدلائه بصوته أن الانتخابات الحالية فرصة حقيقية لكي يظهر الشعب المصري عظمته أمام العالم.

وطالب رئيس نادى الاتحاد الاتحاد السكندرى من الجميع أن يتوجهوا إلى صناديق الانتخابات.

و أوضح مصيلحى أن الجميع يأمل ويتطلع إلى استكمال الإنجازات واستمرار مسيرة التقدم والإزدهار.

وبدأت الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية في التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى بعد غدًا الثلاثاء من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.