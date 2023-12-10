نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد وهبة حارس المصري ضمن قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005 " عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر ديسمبر والذي ينطلق اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة ستة أيام.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعبًا من بينهم أحمد وهبة حارس فريق المصري للمرحلة العمرية ذاتها والذي كان قد سبق انضمامه لقائمة المنتخب التي شاركت في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت الشهر الماضي بتونس.

أعرب عباس نور الدين، المدير الفني لقطاع الناشئين عن سعادته التامة بانضمام الحارس أحمد وهبة لصفوف المنتخب، مؤكدًا أن الحارس يعتبر أحد العناصر المبشرة بالخير والتي تقدمها منظومة حراس المرمى بقطاع الناشئين بالمصري تحت قيادة السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع.

المصري للسباحة بالزعانف يحقق نتائج متميزة في بطولة البراعم الشتوية

حقق فريق براعم المصري للسباحة بالزعانف نتائج متميزة ببطولة منطقة بورسعيد الشتوية والتي أقيمت مؤخرًا بحمام سباحة المدينة الرياضية ببورسعيد.

نجح الفريق في تحقيق المركز الثالث برصيد 28 ميدالية متنوعة على مستوى الفردي والتتابع.

أضاف ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا إلى حرص مجلس إدارة النادي المصري وكذا الدكتور أحمد علاء رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي المصري على تكريم اللاعبين المشاركين في البطولة لحصولهم على المراكز المتقدمة وكذا للأداء المشرف لجميع اللاعبين بكافة منافسات المسابقة.

