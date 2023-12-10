نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طريقة حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري والتي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك عبر منصات النادي الرسمية.

طريقة حجز تذاكر مباريات السوبر المصري

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار تذاكر بطولة السوبر المصري في نسختها الجديدة والتي تقام لأول مرة بوجود 4 فرق في منافساتها بالإمارات.

ويشارك في بطولة السوبر المصري هذا الموسم، الأهلي بطل الدوري وفيوتشر صاحب المركز الرابع وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وأوضح مجلس أبو ظبي، أن بداية البطولة بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة أربعة فرق لأول مرة، وهم الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر سيكون يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتقرر أن يقام نصف النهائي الأول في البطولة بين مودرن فيوتشر رابع الدوري وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة عصرًا في الإمارات.

على أن يكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية، يوم 25 من نفس الشهر في السابعة مساءً.

كما أعلن مجلس أبو ظبي عن خوض المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

وجاءت قائمة التذاكر الخاصة بالبطولة كالآتي:

وجاءت الاسعار كالتالي:

الدرجة السابعه:7.08 دولار

الدرجة السادسة 14.17 دولار

الدرجة الخامسة: ٢١.٢٥ دولار

الدرجة الرابعة:28.3 دولار

الدرجة الثالثة:٣٥.٤ دولار

الدرجة الثانية: 70.84 دولار

الدرجة الأولى: 85.01 دولار

فيما بلغت vip: 283.38 دولار

ويستعد الأهلي، في الوقت الحالي لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، حيث يفتتح مشواره، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري في ربع نهائي البطولة.