نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة وسيلة ريال مدريد لضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الكندي ألفونسو ديفيز بات قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد. ولكن للسماح بذلك، يحتاج الملكي لانتظار تحرك آخر في الميركاتو.

وألمح الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج أنه هناك لاعب من برشلونة سيكون المفتاح لجعل هذه الصفقة ممكنًا وهو الأوروجوياني رونالد أراوخو.

ولفت فلوريان بليتنبرج أن انتقال أراوخو إلى فريق كتيبة المدير الفني توماس توخيل سيُعزز الخط الخلفي للفريق البافاري الذي من الواضح أنه يعاني حاليًا مقارنة بكبار الأندية الأوروبية.

هل يتخلى بايرن ميونخ عن نجمه لضم أراوخو ؟

وأشار فلوريان بليتنبرج إلى أن بايرن ميونخ يعلم أن تكلفة التعاقد مع أراوخو ستكون مرتفعة للغاية وأنه سيحتاج ما لا يقل عن 100 مليون يورو لتحقيق هدفه.

وأوضح فلوريان بليتنبرج أن هذا من شأنه أن يساعد ديفيز، حيث سيكون على بايرن ميونخ بيعه إلى ريال مدريد ليستفيد من مبلغ بيعه الضخم من أجل التعاقد مع أراوخو وأما إذا رفض برشلونة بيع أراوخو فلن تكون هناك حاجة ماسة لرحيل ديفيز.

وأفاد فلوريان بليتنبرج بأن ألفونسو ديفيز كان قد طلب أن يتم زيادة راتبه للتجديد مع بايرن ميونخ وهو ما تم رفضه بشكلٍ قاطع ويبدو بأن هذا السبب هو أحد الأسباب الرئيسية لسعي النجم الكندي إلى الرحيل، حيث لن يبيعه بايرن ميونخ بمقابل أقل من 60 مليون يورو.