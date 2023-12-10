نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، صوب ملعب الأولمبيكو، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي روما وفيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وحقق فريق روما الإيطالي الفوز خلال آخر مواجهاته بالدوري الإيطالي، على حساب نظيره ساسولو، بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق فيورنتينا أمام نظيره ساليرنتانيا بثلاثة أهداف دون رد.

ويسعى الفريقين لحسم نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة الزحف نحو المقدمة، لضمان مركز متقدم بجدول الترتيب، حيث يحتل فريق روما صاحب الأرض، المركز الرابع برصيد 24 نقطة، حققها الفريق من الفوز خلال 7 مباراة والتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى الهزيمة خلال 4 مباريات، سجل مهاجموه 27 هدف، فيما استقبلت شباكه 16 هدف.

بينما يحتل فريق فيورنتينا، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 23 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مباراتين، فيما نال الهزيمة في 5 مباريات، سجل مهاجمو فيورنتينا 23 هدف، فيما استقبلت شباكه 17 هدف.

وحصد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي، حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي يحصل خلالها ديبالا على لاعب الشهر بقميص روما.

موعد مباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة روما ضد فيورنتينا، في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد الموافق 10/12/2023 في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف فريق روما نظيره فيورنتينا، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1، حيث تعد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.

