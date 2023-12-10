نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع لمواجهة فيورنتينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق روما لمواجهة هامة وقوية مساء اليوم، ضد نظيره فيورنتينا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستضيف المواجهة ملعب الأولمبيكو، حيث يسعى فريق روما لمواصلة التقدم، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حول تأخره بهدف خلال مواجهته الأخيرة أمام ساسولو، إلى فوز هام بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق روما، قبل مواجهة فيورنتينا اليوم، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما نال الخسارة خلال 4 مباريات.

ديبالا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

حصد الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق روما، جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي، حيث تعد تلك المرة هي الأولى التي يحصد خلالها الأرجنتيني الجائزة بقميص روما، والثانية منذ تواجده بالكالتشيو، حيث فاز بالجائزة موسم 2019/2020 بقميص يوفينتوس.

وفي نفس السياق، يدرس نادي روما تجديد عقد مدربه، البرتغالي جوزيه مورينيو، وفقًا لتقرير من "لاجازيتا ديلو سبورت"، يعتزم نادي روما عقد اجتماع مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ووكلائه في الأيام القادمة للبدء في محادثات تجديد التعاقد رسميًا، قبل انتهاء عقده في يونيو 2024.

أشار التقرير إلى أن الاجتماع من المتوقع أن يكون قبل نهاية ديسمبر الحالي، حيث يظهر مورينيو تفاؤلًا بالبقاء ولا يفكر في تقليص راتبه، بينما يعبر مشجعو روما عن رغبتهم الشديدة في تمديد عقد المدرب الذي حقق نجاحات داخل وخارج الملعب، ويظهر النادي راضيًا عن الأداء الحالي.

تشكيل روما المتوقع أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يطمح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، لتحقيق الفوز أمام فريق فيورنتينا اليوم، وحسم نقاط المباراة الثلاث لمواصلة التقدم وضمان التقدم ضمن مراكز المقدمة في الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

خط الدفاع: كارسدورب - كريستانتي - نديكا

خط الوسط ليورنانتي - باريديس - جيانلوكا مانشيني - سبينازولا

خط الهجوم: بوفي – باولو ديبالا – لوكاكو

