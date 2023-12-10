هل تهدد الإصابة هالاند في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والتي تسببت في غيابه عن مباراة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

موقف هالاند من مونديال الأندية

وبحسب صحيفة ذا أثليتيك البريطانية، فإن هالاند سيغيب عن مواجهة لوتون تاون اليوم بسبب الإصابة.

وتابعت الصحيفة، أن إيرلينج هالاند سوف يغيب عن مواجهة لوتون تاون بسبب إصابة في القدم وهي تدعى كسر إجهادي في مشط الكاحل.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب النرويجي عن صفوف مانشستر سيتي مدة تترواح ما بين 7:21 يومًا، وبالتالي هناك شكوك حول مشاركته مع السيتيزن في كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

ويبدأ نادي مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - روبن دياز - جفارديول - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - كوفازيتش - برناردو سيلفا - جريليش.

خط الهجوم: فيل فودين - ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD.