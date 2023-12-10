عاجل.. "الأهلي يتفوق على برشلونة وبايرن" في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأندية العالم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للأندية على مستوى العالم، حيث احتل الأهلي مركز متقدم على أندية أوروبية كبرى.

الأهلي يتفوق على برشلونة وبايرن ميونخ

وتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع في التصنيف الدولي متفوقا علي برشلونة الإسباني وأيندهوفن الهولندي وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين.

وأوضح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أن التصنيف يتعلق بالفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر الماضي، حيث تواجد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صدارة التصنيف، ويليه ريال مدريد متصدر الليجا وحامل لقب دوري الأبطال في نسخة 2022.

وحل إنتر ميلان في المركز الثالث، بعدما بلغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تصدر الكالتشيو في الوقت الحالي، وجاء الأهلي في المرتبة الرابعة عقب التتويج خلال فترة التقييم بعدة بطولات، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

واحتل أيندهوفن الهولندي، المركز الخامس ثم بالميراس وفلومينينسي وفلامنجو على الترتيب، وحل باير ليفركوزن الألماني في المركز التاسع، ثم فورتاليزا البرازيلي عاشرًا.

تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأندية العالم

ويستعد الأهلي، في الوقت الحالي لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، حيث يفتتح مشواره، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري في ربع نهائي البطولة.