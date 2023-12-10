ميونخ ـ د. ب. أ: أعلن نادي بايرن ميونخ امس أنه سيفتقد لجهود نجمه سيرج جنابري، لبعض الوقت بسبب الإصابة في الفخذ.

وشارك جنابري كبديل خلال الهزيمة الساحقة للنادي البافاري على ملعب اينتراخت فرانكفورت 1 /5 لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد خمس دقائق فقط بداعي الإصابة.ومن غير المتوقع أن يعود جنابري إلى الملاعب قبل نهاية العام، وهي الفترة التي سيخوض خلالها بايرن ميونخ ثلاث مباريات حتى موعد فترة العطلات الشتوية في 20 ديسمبر الجاري. وعانى الألماني الدولي جنابري من موسم صعب، حيث تعرض لإصابة بكسر في الذراع ابعدته عن الملاعب على مدار أسابيع عدة، وحتى الآن لم يسجل أي هدف في الموسم الحالي، بعد أن أحرز 14 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

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