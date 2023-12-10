المزرع بطلا لدوري أبطال جنوب الباطنة لكرة القدم

العوابي ـ من حمود الخروصي:

أسدل الستار على نهائي دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم والذي نظمه المركز الرياضي بولاية العوابي التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وبمشاركة ١٦ فريقا، جاء حفل الختام تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة وجمعت المباراة النهائية فريق العوابي المنتسب لنادي الرستاق وفريق المزرع المنتسب لنادي الشباب، وقد تمكن فريق المزرع من التقدم بهدف عن طريق اللاعب محمد عيد في الدقيقة ٣٧، واستطاع قائد فريق العوابي نصر الصقري من تسجيل هدف التعادل لفريقه في نهاية الشوط الأول، واستمر التعادل بين الفريقين إلى نهاية المباراة ليصل بذلك الفريقان إلى ركلات الترجيح ويكسب منها فريق المزرع الدوري ويتوج بطلا للنسخة الأولى من دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة وفريق العوابي وصيفا له وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الغشب ونجوم الشرق المنتسبين لنادي الرستاق استطاع فريق نجوم الشرق كسب نتيجة المباراة بهدف دون رد ويتوج بذلك بالمركز الثالث.

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