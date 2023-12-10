منتخبنا الوطني لناشئي القدم يفتتح مشواره بملاقاة المنتخب اللبناني

اليوم فـي بطولة اتحاد غرب آسيا بمحافظة ظفار يفتتح اليوم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا عندما يلاقي المنتخب اللبناني في الساعة الثامنة مساء على ملعب مجمع السعادة في محافظة ظفار ضمن منافسات المجموعة الاولى في البطولة التي تستضيفها سلطنة عمان بمحافظة ظفار خلال الفترة من 11-20 ديسمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، المجموعة الاولى تضم منتخبنا بجوار العراق واليمن ولبنان والمجموعة الثانية تتكون من منتخبات السعودية وسوريا والأردن والإمارات وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي في المسابقة ويسبقها لقاء في المجموعة ذاتها يجمع بين العراق واليمن على ارضية نفس الملعب في الساعة الخامسة مساء . وكان منتخبنا انهى يوم امس اخر تدريباته لمباراة اليوم في التمارين التي اقيمت على أرضية ملعب المجمع الرياضي بصلالة.اشتملت الحصة على تعزيز الجوانب اللياقية، والفنية المهارية، قبل أن تتركز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني انور الحبسي لتنفيذها في المباراة بمشاركة 24 لاعبا وهم :عبدالعزيز محمد البلوشي (الخابورة) وقصي جميل المشايخي وفهد جميع المشايخي وزياد علي المطاعني (جعلان) وأصيل أحمد الحبسي (المضيبي) وعلي إبراهيم العويني (صحم) وإبراهيم بدر الشامسي وراشد سليمان السليمي (فنجاء) ووقاص أسعد الأزكي وإبراهيم سالم التميمي والحسن علي القاسمي (مسقط) ورياض محمد الطارشي (الشباب)، ومعاذ يونس الهنائي (الرستاق) واليزن منصور البلوشي وفراس بدر السعدي ومحمد ناصر الصالحي والوليد خالد البريدعي ويزن محمد الخالدي (السويق) ومحمد يعقوب المشايخي (صور) وسليمان داود الخروصي (السيب) وسليمان أحمد المحروقي (البشائر) والمعتصم خالد المقبالي وأحمد سالم العمراني (صحار) وملهم طائر بيت مبارك (الاتحاد).

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