نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. أصعب هزائم الأهلي في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023، حيث تعد هذه المشاركة الثامنة له.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

ويُعد الأهلي هو أكثرُ الفرقِ خسارةً للمُبارياتِ في بطولة كأس العالم للأندية برصيدِ 13 هزيمة، وكذلك هو أكثرُ الفرقِ استقبالًا للأهداف، حيثُ استقبل 34 هدفًا.

وكانت أكبر هزيمة للأهلي 1–5 مونتيرِّي (كأس العالم للأندية لعام 2013)، وكانت آخر هزيمة له بنتيجة 2–4 فلامنغو (كأس العالم للأندية 2022).

وشارك النَّادي الأهلي المِصري في كأس العالم للأندية 8 مرَّات، ويعتبر أكثرِ الأنديةِ مُشاركةً في البُطولةِ خلف أوكلاند سيتي النِّيوزيلندي الذي شارك بالبُطولةِ 10 مرَّات.

وكان أولى مُشاركاتِ الأهلي في البُطولة هي نُسخة عام 2005، وأنهى مُشاركتَه في هذه البُطولة بالمركزِ السَّادس، وكانت ثاني مُشاركاتِه في النُّسخة التَّالية عام 2006، وأنهى مُشاركتَه في هذه البُطولةِ بالمركزِ الثَّالث، وحصل على الميدالية البرونزيَّة.

وعقب ذلك شارك في نُسخةِ عام 2008، وأنهى مُشاركتَه بالمركزِ السَّادس، وشارك في نُسخةِ عام 2012 والتي حصد فيها المركزَ الرَّابع، وشارك في النُّسخة التَّالية عام 2013 والتي أنهاها الأهلي بالمركزِ السَّادس.

كما شارك في نُسخة عام 2020 التي تم تأجيلها لعام 2021 بسببِ جائحة فيروس كورونا، وأنهى الأهلي البُطولةَ في المركزِ الثَّالث، كما شارك في نُسخةِ عام 2021 والتي أنهاها بالمركزِ الثَّالث، أمَّا المُشاركة الأخيرة فكانت في نُسخةِ 2022 والتي أنهاها الأهلي بالمركزِ الرَّابع، وينتظر الأهلي مشاركته الحاليه في عام 2023، حيث أعلن كولر القائمة النهائية للاعبين لتديون التاريخ معه.

قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأنتوني موديست.

قائمة المستبعدين من الأهلي فى مونديال الأندية

وخرج من قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية، 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن لأسباب فنية.

نتائج مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

إجمالًا، لَعب الأهلي 22 مُباراة؛ ليكون بذَلك أكثر الأنديةِ لَعبًا للمُبارياتِ في كأس العالم للأندية، فاز في ثمانِ مُبارياتٍ منها؛ ليكون ثاني أكثرِ الأنديةِ فوزًا بالمُبارياتِ في كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد الإسباني (10 فوز)، وتعادَل في مُباراةٍ واحدة، وخسر في 13 مُباراة؛ ليكون بذَلك أكثر الأنديةِ خسارةً للمُبارياتِ في البُطولة، وسَجَّلَ الأهلي 24 هدف.

حيث استقبل 34 هدفًا؛ ليكون أكثرَ الأنديةِ استقبالًا للأهدافِ في البُطولة، ويعد أفضل إنجازٍ للأهلي هو الميدالية البرونزيَّة، وحقَّقها ثلاثَ مرَّاتٍ في نُسخِ عام 2006 و2020 و2021.

بطولة العالم للأندية 2005

كانت نُسخة عام 2005 المُقامة في اليابان هي أولى مُشاركاتِ النَّادي الأهلي في بُطولةِ كأس العالم للأندية التي كانت تُسمَّى في ذلكَ الوَقتِ بِاسم بُطولةِ العالم للأندية، ولم تكن بدايةُ الأهلي مُوفَّقة.

حيث خَسِرَ أولى مُبارياتِه أمام اتحاد جدَّة السَّعودي بنَتيجة 0–1، سَجَّلَ محمد نور هدف المُباراةِ الوَحيد، وأُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 11 ديسمبر 2005 على المَلعبِ الأولمبي الوطني بطوكيو؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الخامسِ أمام سيدني إف سي الأسترالي، وخَسِرَ الأهلي هذه المُباراة أيضًا بنَتيجة 1–2، سَجَّلَ عماد متعب هدف الأهلي الوَحيد، وسَجَّلَ دوايت يورك وديفيد كارني هدفي سيدني إف سي، وأُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 16 ديسمبر 2005 على المَلعبِ الأولمبي الوطني بطوكيو؛ ليُنهي الأهلي البُطولة بالمركزِ السَّادسِ والأخير.

الأهلي واتحاد جدة

كأس العالم للأندية 2006

أُقيمت كأس العالم للأندية في اليابان، ولَعب الأهلي أولى مُبارياتِه أمام أوكلاند سيتي النِّيوزلندي، وفاز الأهلي بنَتيجة 2–0، سَجَّلَ فلافيو أمادو ومحمد أبو تريكة هدفي الأهلي، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 10 ديسمبر 2006 على مَلعبِ تويوتا؛ ليتأهَّل الأهلي لمواجهةِ إنترناسيونال البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنَتيجة 1–2، سَجَّلَ فلافيو أمادو هدف الأهلي الوَحيد، وسَجَّلَ ألكساندر باتو ولويز أدريانو هدفي إنترناسيونال البرازيلي، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 13 ديسمبر 2006 على المَلعبِ الأولمبي الوطني بطوكيو؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالث، وواجه الأهلي في هذه المُباراةِ أمريكا المكسيكي، وفاز الأهلي بنَتيجة 2–1، سَجَّلَ محمد أبو تريكة هدفي الأهلي، فيما سَجَّلَ سالفادور كاباناس هدف أمريكا المكسيكي الوَحيد، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 17 ديسمبر 2006 على مَلعبِ يوكوهاما الدَّولي؛ ليتوَّج الأهلي بالمركزِ الثَّالث والميدالية البرونزيَّة. وأنهى محمد أبو تريكة البُطولةَ وهو هدَّافها بتسجيلِه 3 أهداف، فيما كان هو ثاني هدَّافي البُطولة برَصيد هدفين.

الأهلي يحصد برونزية المونديال

بطولة كأس العالم عام 2008

أُقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2008 في اليابان، ولَعب الأهلي أولى مُبارياِته أمام باتشوكا المكسيكي، وبالرَّغم من تقدُّم الأهلي في الشوط الأوَّل بنَتيجة 2–0، إلا أنَّ الأهلي خَسِرَ المُباراةَ بنَتيجة 2–4، سَجَّل للأهلي فاوستو بينتو (هدف ذاتي) وفلافيو أمادو، بينما سَجَّل لباتشوكا لويس مونتيس وكريستيان خيمينيز هدفين وداميان أرييل ألفاريز، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 13 ديسمبر 2008 على المَلعبِ الأولمبي الوطني بطوكيو؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة فاصلة أمام أديلايد يونايتد الأسترالي، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بهدفٍ سَجَّلَه كريستيانو رودريغوس، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 18 ديسمبر 2008 على مَلعبِ يوكوهاما الدَّولي؛ ليحتل الأهلي بذَلك المركز السَّادس في البُطولة.

الأهلي وباتشوكا 2008

بطولة كأس العالم لعام 2012

أُقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2012 في اليابان، ولَعب الأهلي أولى مُبارياتِه أمام سانفريس هيروشيما الياباني صاحبِ الأرض، وفاز الأهلي بنَتيجة 2–1، سَجَّلَ السيد حمدي ومحمد أبو تريكة هدفي الأهلي، بينما سَجَّلَ هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما الوَحيد، أٌقيمت المُباراةُ بتاريخِ 9 ديسمبر 2012 على مَلعبِ تويوتا؛ ليتأهَّل الأهلي إلى نِصف النِّهائي لمواجهةِ كورينثيانز البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي بنَتيجة 0–1، وسَجَّلَ باولو غيريرو هدف كورينثيانز الوَحيد، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 12 ديسمبر 2012 على مَلعبِ تويوتا؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالث، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ أمام مونتيرِّي المكسيكي بنَتيجة 0–2، وسَجَّلَ خيسوس كورونا وسيزار ديلغادو هدفي مونتيرِّي، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 16 ديسمبر 2012 على مَلعبِ يوكوهاما الدَّولي؛ لينهي الأهلي البُطولةَ بالمركزِ الرَّابع.

الأهلي ومونتيري المكسيكي 2012

بطولة كأس العالم لعام 2013

أُقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2013 في المغرب، ولَعب الأهلي أولى مُبارياتِه أمام غوانغزهو إفرغراند الصِّيني، وخسر الأهلي المُباراةَ بنَتيجة 0–2، وسَجَّلَ إلكيسون وداريو كونكا هدفي غوانغزهو إفرغراند، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 14 ديسمبر 2013 على مَلعبِ مراكش؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الخامسِ أمام مونتيرِّي المكسيكي، خَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنَتيجةٍ قاسية 1–5، وسَجَّل سيزار ديلغادو هدفين وليوباردو لوبيس ونيري كاردوسو هدفًا لكلٍّ منهما وسَجَّلَ هومبيرتو سوازو هدفًا من ضربةِ جزاء، بينما سَجَّلَ عماد متعب هدف الأهلي الوحيد، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 18 ديسمبر 2013 على مَلعبِ مراكش؛ ليحتل الأهلي بذَلك المركز السَّادس في البُطولة.

الأهلي في كأس العالم 2013

بطولة كأس العالم لعام 2020

أُقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر، ولكن لُعبت البُطولة في عام 2021 بدلًا من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولَعب الأهلي أولى مُبارياتِه أمام الدُّحَيل القطري، وفاز الأهلي بهدفٍ أحرزه حسين الشَّحَّات، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 4 فبراير 2021 على استادِ المدينةِ التعليميَّة؛ ليتأهَّل الأهلي لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بايرن ميونخ الألماني، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنَتيجة 0–2، سَجَّلَ روبرت ليفاندوفسكي هدفي البايرن، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 8 فبراير 2021 على مَلعبِ أحمد بن علي؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالثِ أمام بالميراس البرازيلي، وتعادَل الأهلي في المُباراة؛ ليذهب الفريقان إلى ركلاتِ التَّرجيح التي حَسَمَها الأهلي بنَتيجة 3–2، سَجَّلَ للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي وأضاع عمرو السُّوليَّة ومروان محسن، وسَجَّلَ لبالميراس غوستافو سكاربا وغوستافو غوميز وأضاع روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 11 فبراير 2021 على استادِ المدينةِ التعليميَّة؛ ليتوَّج الأهلي بالمركزِ الثَّالث والميدالية البرونزيَّة للمرَّة الثَّانية في تاريخِه.

الأهلي يحصد برونزية كأس العالم 2020

بطولة كأس العالم 2021

أُقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، وكان من المُقرَّر أنْ تُلعب البُطولة في اليابان ولكن اليابان انسحبت من تنظيمِ البُطولة.

لَعب الأهلي أولى مُبارياتِه أمام مونتيرِّي المكسيكي، وبالرَّغم من غيابِ معظمِ العناصرِ الأساسيَّة للفريق بسبب كأسِ الأممِ الأفريقيَّة 2021، إلا أنَّ الأهلي فاز بهدفٍ أحرزه محمد هاني، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 5 فبراير 2022 على استادِ آل نهيان؛ ليتأهَّل الأهلي لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بالميراس البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنتيجةِ 0–2، سَجَّلَ رافائيل فيغا ودودو، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 8 فبراير 2022 على استادِ آل نهيان؛ ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالثِ أمام الهلال السَّعودي، وفي هذه المُباراة حَقَّقَ الأهلي أكبر انتصارٍ له في تاريخِ البُطولة، حيث فاز الأهلي برُباعيَّةٍ نظيفة، سَجَّلَ للأهلي ياسر إبراهيم هدفين وأحمد عبد القادر وعمرو السُّوليَّة بهدفٍ لكُلٍّ منهما، أُقيمت المُباراةُ بتاريخِ 12 فبراير 2022 على استادِ آل نهيان؛ ليتوَّج الأهلي بالمركزِ الثَّالثِ والميدالية البرونزيَّة. وأنهى ياسر إبراهيم البُطولةَ وهو هدَّافها بالتَّساوي مع عبد الله ديابي ورافائيل فيغا وروميلو لوكاكو، حيث سَجَّلَ كلٌّ منهم هدفين.

الاهلي يحصد برونزيو مونديال 2021

كأس العالم للأندية لعام 2022

أٌقيمت بُطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ولأوَّلِ مرَّةٍ يُشاركُ الأهلي في البُطولة وهو ليس بطلًا للقارة، ولكنَّه شارك كوصيف لدوري أبطال إفريقيا بعد تلقيه الهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي (الذي شارك كبطلٍ لدوري أبطال إفريقيا ومستضيفًا للبُطولة).

ولَعِبَ الأهلي المُباراة الافتتاحيَّة ضد أوكلاند سيتي النِّيوزلندي، وانتصر الأهلي عليه بنتيجةِ 3–0، وسَجَّلَ للأهلي في هذه المُباراة حسين الشَّحَّات وبيرسي تاو ومحمد شريف، أُقيمت المُباراة بتاريخِ 1 فبراير 2023 على ملعب طنجة؛ ليتأهَّل الأهلي بهذا الفوز إلى مرحلةِ رُبع النِّهائي، وفيها واجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، واستطاع الأهلي التغلُّب عليه بهدفٍ أحرزه أفشة، أُقيمت المُباراة بتاريخِ 4 فبراير 2023 على ملعب طنجة؛ ليصعد الأهلي لمواجهةِ بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، وخَسِرَ الأهلي المُباراة بنتيجةِ 1–4، سَجَّلَ للأهلي التُّونسي علي معلول، فيما سَجَّلَ للريال كُلٌّ من فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي ورودريغو غوس وسيرجيو أريباس، أُقيمت المُباراة بتاريخ 8 فبراير 2023 على ملعبِ الأميرِ مَولاي عبد الله.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

ليذهب الأهلي لمواجهةِ نادي فلامنغو البرازيلي في مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالثِ والرَّابع، ولكنَّ الأهلي خَسِرَ المُباراة بنتيجةِ 2–4، سَجَّلَ أحمد عبد القادر هدفَي الأهلي، بينما سَجَّلَ لفلامنغو غابرييل باربوسا هدفين وبيدرو، أُقيمت المُباراة بتاريخِ 11 فبراير 2023 على ملعب طنجة؛ ليُنهي الأهلي البُطولة في المركزِ الرَّابع.