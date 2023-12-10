نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يدخل قائمة الترشحيات لتولي تدريب المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد يوسف نجم الأهلي السابق ضمن الترشيحات لتولي القيادة الفنية لنادي المقاولون العرب خلفًا للمدير الفني السابق.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قد أعلن من قبل توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب وتعيين طلعت محرم بدلا منه بشكل مؤقت.

ويبحث مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق شوقي غريب.

يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثامن عشر والاخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل المقاولون العرب مع نظيره الداخلية سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

يحتل نادي طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراه المقاولون العرب وطلائع الجيش في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في دوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

