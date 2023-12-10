نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكسر عقدة قطبي الكرة المصرية بعد مباراة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بيراميدز تعادل ثمين أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في لك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وساهمت هذه النقطة الثمينة، في إنعاش آمال البقاء لبيراميدز الذي ينافس في دوري الابطال للمرة الأولى.

ولم تكن النقطة مفيدة لبيراميدز على المستوى الشخصي فقط بل كتبت رقم قياسي جديد في تاريخ مواجهات الكرة المصرية أمام الكرة الافريقية.

بيراميدز صاحب رقم إيجابي جديد

بات أصحاب القمصان السماوية، أول فريق لا يعرف الخسارة في بريتوريا، لينفرد برقم إيجابي بعد التعادل.

على عكس الأهلي الذي تلقى الخسارة 3 مرات، مرتين بخماسية نظيفة عام 2019، وأخرى خماسية مقابل هدفين 2023، وأخيرا بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الافريقي.

أما الزمالك فواجه صن داونز عام 2016 وتلقى الخسارة على ملعبها بثلاثية نظيفة.

واشتعلت المجموعة الأولى بعد تعادل بيراميدز، لتصبح المنافسة على المحك والترتيب جاء كالاتي:

الأول - صن داونز - 4 نقاط

الثاني - مازيمبي - 4 نقاط

الثالث - نواذيبو - 4 نقاط

الرابع - بيراميدز - 4 نقاط

ويسعى بيراميدز لحسم التأهل من أجل مواصلة أرقام ايجابية، في سنة أولى دوري ابطال افريقيا.