قنوات مفتوحة تنقل مباراة روما ضد فيورنتينا.. ثبتها دون تشفير

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم، مساء اليوم، مواجهة هامة ومرتقبة بين فريقي روما ونظيره فيورنتينا.

ويحل فريق فيورنتينا الإيطالي، ضيفًا على نظيره روما، على ملعب الاولمبيكو، في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عش ر، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق روما قبل مواجهة اليوم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في ٣ مباريات، فيما تلقى الخسارة خلال 4 مباريات، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس برصيد 23 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 5 مباريات.

وفي نفس السياق، أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، قد عن امتنانه لمقابلة تياجو بينتو الأخيرة، حيث دافع عنه مدير نادي روما بعد اتهاماته ضد الحكم "ماتيو مارسينارو"، مما يعزز الفرص لتمديد إقامته في العاصمة الإيطالية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية، انتهى المدعي العام للاتحاد الإيطالي رسميًا من التحقيق مع جوزيه مورينيو، حيث منح نادي روما مهلة 5 أيام لتقديم بيان دفاع، في انتظار القرار النهائي الذي يتوقع أن يكون عقوبة مالية أو إيقافًا ضد المدرب المثير.

وتصدر مورينيو عناوين الصحف، بعد اتهامه لحكم مباراة فريقه أمام ساسولو، ماتيو مارسينارو، حيث شن هجومًا عنيفًا وعبر عن قلقه بشأن استقرار الحكم العاطفي، وأكد مورينيو أهمية المباراة بالنسبة لروما وتأهلهم المحتمل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" أن تياجو بينتو، المدير التنفيذي لنادي روما، لم يكن على علم بالتحقيق الذي أجراه الاتحاد الإيطالي قبل انطلاق مباراة ساسولو وروما.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة روما ضد فيورنتينا



تذاع مباراة روما ضد فيورنتينا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية AD Premium 1، حيث تعد شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على نايل سات

AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

AD Sports 2 SD

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

