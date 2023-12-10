نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 نجوم يشعلون كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. إليك القائمة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مدينة جدة السعودية استعدادها لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023 والتي المدينة السعودية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي.

وتشارك 6 أندية في البطولة بجانب الاتحاد السعودي وهي اندية: مانشيستر سيتي وأوراوا الياباني والأهلي المصري وليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وتبدأ مباريات كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر الحالي حينما يلتقى اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي على ملعب الجوهة المشعة وتستمر البطولة لمدة 10 أيام حتى موعد المباراة النهائية فى نفس الملعب يوم 22 ديسمبر الحالي.

أبرز 10 نجوم مشاركين في مونديال الأندية 2023

يشارك العديد من النجوم في تلك البطولة أبرزهم كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والبرازيلي مارسيلو نجم فلومينينسي ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأيومي نيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز ونجولو كانتي نجم الاتحاد السعودي وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وعلي معلول نجم الأهلي وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي وكايل ووكر نجم مانشستر سيتي.