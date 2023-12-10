نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون هالاند.. مانشستر سيتي يقلب تأخره لفوز صعب على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لوتون تاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، بسجال على الكرة بين لاعبي الفريقين لفرض السيطرة.

وحاول لاعبو فريق مانشستر سيتي، تسجيل هدف أول مبكر أمام لوتون تاون لإرباك حسابات المدير الفني للفريق، ولكن لم ينجح في ذلك.

وفي الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول؛ نجح اللاعب أديبايو، نجم فريق لوتون تاون في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم فريق لوتون تاون على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدف التعادل لصالح السيتينز، عند الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ثم أضاف جاك جريليش الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

وكان يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، لتسجيل المزيد من الأهداف، من أجل تعزيز النتيجة، مع وجود محاولات من جانب لاعبي لوتون تاون لفرض التعادل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة حتى الآن، بينما توقف رصيد لوتون تاون عند المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.