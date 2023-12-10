الزدجالي يشارك فـي الدورة التدريبية لمدربي البولينج للأولمبياد الخاص

يشارك المدرب الوطني إسماعيل بن عبد العزيز الزدجالي مدرب البولينج في الدورة الاقليمية لإعداد كبير مدربي البولينج للأولمبياد الخاص، والتي تقام بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، وقد دعت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي 13 دولة عربية للمشاركة فيها وهي سلطنة عمان، الجزائر، مصر، موريتانيا ، تونس، الامارات، سوريا، البحرين، الكويت، ليبيا، المغرب، لبنان، السعودية.

وصرح الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بأن تلك الدورة تأتي استكمالا لخطة الدورات التدريبية التي اعتمدها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي والذى أوصى بضرورة تكثيف إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير مدربين في الرياضات الـ 26 الاولمبية والسبع رياضات الشتوية لتعويض فترة تجميد النشاط لعامين بسبب جائحة كورونا، وان تلك هي الدورة الثالثة التي تستضيفها السعودية بعد دورة ألعاب القوى والسباحة.

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