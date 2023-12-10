نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هزيمة أمام نظيره فريق إيفرتون، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي تشيلسي أمام نظيره فريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي تشيلسي اللاعب عبدالله دوكوري في الدقيقة 54 من الشوط الأول، ثم أضاف لويس دوبين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إيفرتون عند النقطة 13، يحتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

