نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجدها داخل نيفر لاند..تعرف على الكينج كوبرا الحاصلة على أفضل لعبة أوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل المفاجآت الكبرى التي تقدمها مجموعة "بيك الباتروس" التابعة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي، في إطار الجهد المبذول نحو تنشيط السياحة وخلق نوع جديد داخل مصر بما يسمي السياحة الترفيهية والذي يسعي إليه دائما كامل أبو علي لتقديم مفهوم جديد عن السياحة في مصر.

تعرف على الكينج كوبرا الحاصلة على أفضل لعبة أوروبية

ومازالت الألعاب الترفيهية داخل مدينة نيفر لاند، التابعة مجموعة بيك الباتروس، تسيطر على الجوائز الكبرى على مستوى العالم وفي المحافل الأوروبية أيضا.

حيث فازت لعبة كينج كوبرا بالجائزة الأفضل ضمن 10 العاب أوروبية على مستوى العالم وذلك للمرة العاشرة على التوالي.

و تتواجد لعبة كينج كوبرا في مدينة نيفر لاند بالغردقة فقط داخل مصر وهي المدينة التابعة لمجموعة بيك الباتروس، الذي يمتلكها رجل الأعمال المصري ورجل السياحة كامل أبو علي، ولم ينجح سواه في توفيرها داخل مصر والشرق الأوسط، ولا يمتلك أي منتجع سياحي في مصر تلك اللعبة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به مجموعة بيك الباتروس، نحو تنشيط السياحة المصرية والترفيهية ضمن أكبر المدن السياحية في مصر والشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، أعرب محمد عيد مدير التسويق الإقليمي لمجموعة بيك الباتروس عن سعادته باستمرار استحواذ لعبة كينج كوبرا على جائزة أفضل الألعاب الترفيهية واستمرار تواجدها ضمن أفضل 10 العاب ترفيهية على مستوى العالم للمرة العاشرة على التوالي داخل مدينة نيفر لاند.

وأضاف «محمد عيد» إن كامل ابو علي دائما لديه هدف واحد وهو تقديم كل ماهو جديد في الألعاب الترفيهية وكافة الأنشطة المختلفة للسائح والزائرين القادمين من كافة بلدان العالم ومختلف جنسيتهم.

كما أكد مدير التسويق الإقليمي أن هذا الهدف تحقق عبر وجود لعبة كينج كوبرا داخل مصر والشرق الأوسط في مدينة نيفر لاند فقط التابعة لمجموعة بيك الباتروس مشيرا إن نيفر لاند تعد مدينة الأحلام لـ كامل أبو علي ومن أهم استثمارات منشآت مجموعة بيك الباتروس، وهى تمثل نقلة عالمية في المنتج النهائي للألعاب المائية العالمية وتضم مطاعم وكافيهات ومحالات تجارية عالمية وبالطبع النشاط الترفيهي لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم، مشيرا إلى أن المتعة داخل مدينة نيفر لاند بالغردقة لا تتوقف نهارا وليلا مع استحداث جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تجذب السياح.