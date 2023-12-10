نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. كريم رمزي يكشف موقف محمد صلاح من قمة ليفربول وآرسنال.. والبريمو يهاجم كولر وفيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023.

موقف منتخب مصر من مشاركة محمد صلاح في قمة ليفربول وآرسنال

أكد الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 على القناة الأولى، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لن يشارك مع ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال رمزي إنه تواصل مع مسئولي منتخب مصر، وتأكد من عدم مشاركة صلاح في المباراة، خاصة وأن لائحة الفيفا تمنح منتخب مصر الحق في استدعاء المحترفين قبل بطولة أمم إفريقيا ب14 يوما.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة من 16 مباراة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الانجليزي الممتاز.

نجم الزمالك يهاجم فيتوريا بسبب هذا اللاعب

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على قرار طارق حامد لاعب وسط فريق ضَمَك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": رغم اختلافي مع طارق حامد "فنيًا" إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أهان تاريخه ولم يحترمه، عقب استبعاده من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف: طارق حامد اتخذ قرار الإعتزال الدولي بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وواصل: لذا قرر اللاعب أن يبتعد في الفترة المقبلة، وهو قرار موفق، خاصًة أن االمدرب يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في هذا المركز".

هجوم لاذع من رضا عبد العال ضد مارسيل كولر لهذا السبب

كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في تعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف على ستاد برج العرب بالإسكندرية مساء الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد دون أهداف، نظرًا للتشكيل الخاطئ الذي بدأ به المباراة وخاصًة الإحتفاظ بإمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وواصل: هذا أمر غير مفهوم بالمرة، فضلًا عن إصراره على الفرنسي أنتوني موديست الذي ليس له دور ولم ولن يقدم أي شيء مع الفريق.

وأضاف: علامة استفهام كبيرة حول رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي والتعاقد مع أنتوني موديست الذي يبتعد عن الملاعب منذ أكثر من ستة أشهر، وغير جاهز بدنيًا وفنيًا، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه من الأساس.