نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الخطيب يدعم كولر والأهلي يتفوق على برشلونة وبايرن.. بيراميدز يُحرج صن دوانز وتفاصيل إصابة هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 10-12-2023 في السطور التالية.

الخطيب يدعم كولر بكلمات هامة قبل كأس العالم للأندية

مارسيل كولر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتحدث معه قبل كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، غدٍ الإثنين من أجل خوض نهائيات كأس العالم للأندية بالشهر الجاري.

وأكد الخطيب في حديثه مع كولر، أنه يمنحه الدعم الكامل والثقة التامة في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في البطولة، التي ينتظرها عشاق القلعة الحمراء.

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الأهلي يتفوق على برشلونة وبايرن في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

الأهلي

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للأندية على مستوى العالم، حيث احتل الأهلي مركز متقدم على أندية أوروبية كبرى.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع في التصنيف الدولي متفوقا علي برشلونة الإسباني وأيندهوفن الهولندي وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين.

وأوضح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أن التصنيف يتعلق بالفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر الماضي، حيث تواجد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صدارة التصنيف، ويليه ريال مدريد متصدر الليجا وحامل لقب دوري الأبطال في نسخة 2022.

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بيراميدز يخطف نقطة من أنياب صن داونز

بيراميدز وصن داونز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقي، سلبيًا دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حاول نادي صن داونز تسجيل هدف الفوز أمام نظيره فريق بيراميدز، من أجل اقتناص الفوز والثلاث نقاط، لكن الفريق السماوي ظل صامدًا أمام محاولات الفريق الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد صن داونز عند النقطة الرابعة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد أربع نقاط أيضًا.

صورة توضح تفاصيل إصابة هالاند

هالاند

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ضربة موجعة عقب تعرض النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند لإصابة قوية.

حيث قرر بيب جوارديولا، استبعاد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، من قائمة الفريق لمباراة لوتون تاون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة مساء أمس.

وتبين إصابة النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، إصابته في القدم وهي عبارة عن (كسر إجهادي في مشط الكاحل).

شاهد تفاصيل إصابة هالاند من هنا

هل تهدد الإصابة هالاند في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية؟

هالاند

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والتي تسببت في غيابه عن مباراة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ذا أثليتيك البريطانية، فإن هالاند سيغيب عن مواجهة لوتون تاون اليوم بسبب الإصابة.

وتابعت الصحيفة، أن إيرلينج هالاند سوف يغيب عن مواجهة لوتون تاون بسبب إصابة في القدم وهي تدعى كسر إجهادي في مشط الكاحل.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب النرويجي عن صفوف مانشستر سيتي مدة تترواح ما بين 7:21 يومًا، وبالتالي هناك شكوك حول مشاركته مع السيتيزن في كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.