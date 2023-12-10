هل ينجح بايرن ميونخ في إغراء نجم برشلونة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إلى أن مستقبل الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم برشلونة أصبح موضع تكهنات متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية وزاد الحديث عن ذلك عقب الهزيمة الثقيلة لبايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف على يد إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أراوخو تحدث مع توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ حول احتمال انضمامه إلى الفريق البافاري.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه على الرغم من أن المقربين من أراوخو نفوا تلك الإداعاءات وزعمت أن أراوخو البالغ من العمر 24 عامًا سعيد في برشلونة وأنه لا يرغب في الرحيل في الميركاتو الشتوي إلا أنه في الصيف المقبل قد تكون هناك قصة مختلفة.

بايرن ميونخ يستهدف خطف أراوخو من برشلونة

وأكدت التقارير الصحفية أن أراوخو يُغريه اهتمام بايرن ميونخ مما سيفتح الباب أمام تحرك محتمل خاصة وأن أبطال ألمانيا مستعدون لبذل قصارى جهدهم لجلبه.

وألمحت التقارير الصحفية أن وسائل إعلام في ألمانيا زعمت أن بايرن ميونخ جاهز لتقديم عرض تبلغ قيمته 100 مليون يورو للحصول على خدمات أراوخو كما أنه من المتوقع أن يحصل على ترقية كبيرة في الراتب مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه حاليًا في برشلونة.