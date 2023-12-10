تريزيجيه يسجل ويتألق أمام غازي عنتاب في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل محمود تريزيجيه لاعب طرابوزن سبور التركي، هدفا غاليا أمام غازي عنتاب، وذلك في المباراة التي جمعهم تضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري التركي.

وتجري الان أحداث الشوط الثاني، في المباراة والتي تشير لتقدم طرابوزن سبور بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ثنائية ورقم إيجابي لتريزيجيه

ويعيش محمود تريزيجيه، أيامًا جيدة مع ناديه، والتي أدت لتألقه مع المنتخب المصري في المعسكر الأخير.

تريزيجيه سجل ثنائية في مباراة اليوم، وتحديدا في الدقائق 48،76.

وبات اللاعب صاحب بصمة إيجابية مع فريقه، بعد 6 مساهمات تهديفية تراوحت بين تسجيل وصناعة في اخر 5 مباريات مع فريقه.

ويأمل تريزيجيه في استمرار مشواره الايجابي، قبل الانضمام للمنتخب المصري من أجل المشاركة في مسابقة أمم إفريقيا والتي تقام في ساحل العاج 2024، الشهر القادم.

تشكيل طرابوزن سبور في مواجهة غازي عنتاب في الدوري التركي

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: يانز ستروجر لارسن - باتيستا ميندي - ستيفانو دنسفيل - إرين المالي.

خط الوسط الدفاعي: بيرات اوزديمير

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - أناستيوس باكاسيتاس - عبد القادر عمر - إدين فيسكا.

خط الهجوم: بول أونواتشو.