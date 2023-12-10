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أحمد جودة - القاهرة - حقق فولهام المفعم بالحيوية فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 5-0 هذه المرة على حساب ضيفه وست هام يونايتد في لندن والتي كانت من جانب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، مع تناوب خمسة لاعبين على تسجيل الأهداف.

وقدم فولهام، الذي تغلب أيضًا 5-0 على نوتنجهام فورست يوم الأربعاء، أداء رائعًا أمام المرمى في الأسابيع الأخيرة وبعد فوز اليوم يكون الفريق قد سجل ثلاثة أهداف على الأقل في آخر أربع مباريات.

الدوري الإنجليزي.. فولهام يسحق وست هام بخماسية

وتقدم فريق المدرب ماركو سيلفا 3-0 قبل الاستراحة بأهداف من راؤول خيمنيز وويليان وتوسين أدارابيويو.

وأضاف هاري ويلسون الهدف الرابع حين أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني ثم هرب من مصيدة التسلل وهيأ الكرة لزميله كارلوس فينيسيوس ليختتم أهداف فريقه ليتعرض وست هام للهزيمة الأولى في خمس مباريات بالدوري.

وتقدم فولهام للمركز العاشر وله 21 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن وست هام تاسع الترتيب.